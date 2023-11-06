وصول مجموعة جديدة من جرحى حرب غزة لمصر

أعلن مسؤول مصري، اليوم الاثنين، وصول مجموعة جديدة من الجرحى القادمين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد توقفه يومين.

وقال المسؤول: "وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري، ويتم الآن توقيع الكشف الطبي عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".

وأعلنت حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الاثنين، إعادة فتح معبر رفح الذي يربط غزة بمصر؛ للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وأضاف المسؤول المصري: "من المتوقع وصول دفعة أولى من المصريين العالقين في غزة، وعددهم 55 مصريا، ضمن مجموعة اليوم".

وجرى فتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة، الأسبوع الماضي؛ للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية، قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.

وكانت حماس قد اشترطت عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح، بعدما استهدف قصف إسرائيلي سيارة إسعاف في مدينة غزة.