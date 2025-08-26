زعيم دروز إسرائيل يدعو لـ"ممر آمن بضمانات أمريكية" في السويداء

طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، بفتح ممر بري آمن وبضمانات أمريكية أو دولية لتمرير المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، خلال لقائه مسؤولين دبلوماسيين.

والتقى طريف وفودًا من البرلمان البريطاني والسفيرين الألماني والروسي في إسرائيل، وشدد على مطالبه بممر آمن، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا.

وشهدت السويداء، معقل الطائفة الدرزية في سوريا، اشتباكات دامية بين مقاتلين من أبنائها وعشائر مدعومين بالقوات الحكومية السورية، أسفرت عن مقتل وإصابة وفقدان المئات من جميع الأطراف.

وتطرق زعيم الدروز في إسرائيل مع الوفود إلى التطورات الأخيرة في السويداء، وتسلسل الأحداث منذ بدايتها في 13 يونيو/تموز الماضي.

وركز طريف في لقاءاته على ضرورة ما سماه "رفع الحصار عن محافظة السويداء"، وتحرير المختطفين والمختطفات، وعودة السكان النازحين إلى القرى الدرزية المهجرة، وإعادة ترميم البلدات الدرزية في المحافظة، التي جرى تدميرها، وتعويض أبنائها عن الأذى والضرر الذي لحقَ بهم وبممتلكاتهم، وفتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الإبادة التي وقعت هناك.