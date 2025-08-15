استعدادًا لاجتياحها.. الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة ويطلب إخلاء مناطق منها

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في حي الزيتون وحي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، وطلب من سكانها إخلاء منازلهم باتجاه منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات ورقية على حي الصبرة طالب فيها سكانه بمغادرته، بعد أيام من عمليات نسف وقصف مكثفة في المناطق القريبة منه في حي الزيتون.

وعادة ما كان يطلب الجيش الإسرائيلي عند إصداره أوامر إخلاء لمناطق شرق غزة، من السكان المغادرة لمناطق غرب المدينة، لكنه بدأ مؤخرًا دعوتهم للنزوح باتجاه منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

ومع بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان شمال القطاع وسكان مدينة غزة وطلب منهم الإخلاء باتجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، قبل أن يجتاح المدينة في مايو/أيار عام 2024 وتدميرها بشكل كامل منذ تلك الفترة.

وتمكن الفلسطينيون من العودة لمدينة غزة بعد اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار في يناير/كانون الثاني الماضي، انهار لاحقًا بعد تعذر استكمال مراحله بسبب الخلافات بين حماس وإسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة في منطقة عسقولة بين حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، ودمر عشرات المنازل بعد تنفيذ عملية نسف بوساطة روبوتات متفجرة.

وتقدمت آليات للجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، ليفرض الجيش الإسرائيلي طوقًا حول المدينة التي يهدد باجتياحها، بعد تقارير إسرائيلية عن تسريع وتيرة اجتياح المدينة في ظل تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي مدينة غزة من الشمال، بعد أن دمر مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أقصى شمال قطاع غزة، وبعد تقدم لقواته في منطقة جباليا النزلة المتاخمة للحدود الشمالية لمدينة غزة.

كما يحاصر الجيش الإسرائيلي غزة من المناطق الشرقية منها، بعد تدمير واسع ألحقه بحي الشجاعية وحي التفاح شرقًا، وتكثيف عمليات القصف والنسف في المناطق الجنوبية الشرقية عبر تقدمه في حي الزيتون وحي الصبرة.

وبذلك أصبح الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة من ثلاث اتجاهات، في حي أبقى طريقًا ساحليًا صغيرًا في المناطق الغربية منها للسماح لسكان المدينة بالانتقال لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي إجراءات لتنفيذ قرار المستوى السياسي باجتياح كامل لمدينة غزة ما ينذر بكارثة كبيرة بالنسبة للسكان الذين يعيشون في مساحة صغيرة من المدينة، وبتكدس كبير في ظل غياب خدمات المياه والصرف الحي، ومع تفاقم أزمة نقص الغذاء والمجاعة.

ميدانيًا، قالت مصادر طبية فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، أدت لمقتل 15 فلسطينيًا على الأقل، بعد غارات طالت مناطق في خان يونس جنوبًا، ودير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك في غارات على مدينة غزة.