"وثيقة سرية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن هجوم 7 أكتوبر
كشفت وثيقة سرية إسرائيلية أن الجيش والمخابرات كانا على علم بتفاصيل هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان".
ونقل المصدر عن مسؤولين، أن أعلى مستوى بالمخابرات كانوا على علم ببعض تفاصيل الهجوم قبل حدوثه.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل، قد قررت الأحد بموجب أمر مؤقت أصدره مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، تعليق التحقيق بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام "الشاباك".
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في البلاد قدمت التماسًا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بدعوى أنه ليس من اختصاص المراقب، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، فيما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق ما دام أن الحرب ضد حركة حماس مستمرة.
وأتت هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش توترًا كبيرًا، إذ شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا لاذعًا عليه، وقال في جلسة الحكومة، الأحد، إن "إسرائيل دولة لديها جيش، وليس العكس".
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان بدأ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحقيقًا واسع النطاق، للوقوف على أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
غير أن قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، قضت في البداية خلال شهر مايو/ أيار بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردودًا سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو/ تموز المقبل.