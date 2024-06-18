"وثيقة سرية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن هجوم 7 أكتوبر

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل، قد قررت الأحد بموجب أمر مؤقت أصدره مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، تعليق التحقيق بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام "الشاباك".

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في البلاد قدمت التماسًا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بدعوى أنه ليس من اختصاص المراقب، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، فيما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق ما دام أن الحرب ضد حركة حماس مستمرة.

وأتت هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش توترًا كبيرًا، إذ شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا لاذعًا عليه، وقال في جلسة الحكومة، الأحد، إن "إسرائيل دولة لديها جيش، وليس العكس".