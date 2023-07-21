السعودية وقطر تستدعيان سفير السويد للاحتجاج على تدنيس القرآن الكريم

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية لتسليمه مذكرة احتجاج؛ بعد واقعة حرق القرآن الكريم في السويد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن مذكرة الاحتجاج السعودية "تتضمن مطالبتها السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة".

وأكدت المملكة أنها "تدين وتستنكر بشدة التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم".

واعتبرت أن ذلك التصرف "يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم"، مؤكدةً رفضها القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب..