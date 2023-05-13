اتفاق الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

وأوضحت أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، مبينة أن مصر تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

كما نقلت "رويترز" عن متحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" تأكيده التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن رئيس الدائرة السياسية في حركة "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، أكد أن "اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل".

وأضاف الهندي: "سنلتزم باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك، ونشكر الجانب المصري على وساطته للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي".