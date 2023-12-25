العراق.. فقدان أثر صيادين كويتيين بعد هجوم لداعش

تعرض صيادان كويتيان، لهجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي ضمن صحراء محافظة صلاح الدين شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الصيادين الكويتيين، أنور جليدان الضفيري وفيصل المطيري، تعرضا لهجوم مسلح من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من أجل اختطافهما، لكنهما تمكنا من الفرار إلى قرية مهجورة، وفقد أثرهما هناك".

وأضافت المصادر أن القوات العراقية شنت عملية أمنية واسعة للبحث عن الصيادين الكويتيين، وأن العملية ما زالت مستمرة.

ولفتت إلى أن "المعلومات الأولية تؤكد أنهما مازالا في القرية المهجورة، وأن عملية البحث تجري من محاور مختلفة مع مشاركة طيران الجيش لمراقبة الأجواء وتتبع أي حركة داخل القرية أو خارجها".