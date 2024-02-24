حرب غزة تفاقم ظاهرة سرقة الأسلحة من مخازن الجيش الإسرائيلي

حذَّر تحقيق إخباري إسرائيلي من تفاقم ظاهرة سرقة الأسلحة من مخازن الجيش الإسرائيلي عن طريق عصابات المافيا الإسرائيلية، التي انتعشت ترسانتها بأنواع مختلفة وخطيرة من الأسلحة المسروقة من مستودعات الجيش.

وذكرت القناة "أخبار 13" العبرية، الليلة الماضية، أن ظاهرة تسرُب الأسلحة من قواعد الجيش إلى جهات إجرامية ليست بجديدة، لكنها تفاقمت عقب الحرب على قطاع غزة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تحاول، منذ سنوات، مكافحة تلك الظاهرة دون أن تحرز النجاح المطلوب، وأن تحديات جديدة أفرزتها الحرب، منها أن موجة قوية من عمليات تسرُب الأسلحة، تضرب الجيش، من بينها صواريخ "لاو إم 72"، وهي صواريخ تُطلق من سلاح محمول مضاد للدبابات، ذي طلقة واحدة غير موجهة.

وأكدت أنه، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سُرقت كميات ضخمة من مستودعات الجيش، تشمل قنابل من كل الأنواع، وذخائر، وبنادق آلية.

ومن بين الأسباب التي وردت في التحقيق، التي تلمح إلى بيع جنود الجيش هذه الأسلحة إلى المافيا الإسرائيلية، أن قادة الجيش الميدانيين لا يمكنهم حصر كميات الذخيرة المستخدمة في الحرب، ومن ثم لا ينتبهون للفاقد من الذخائر لأسباب غير الحرب مثل السرقة.