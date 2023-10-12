الأردن يمنع التظاهر في المناطق الحدودية مع الضفة الغربية

أعلنت السلطات في الأردن، منع تجمهر المواطنين وتظاهرهم في مناطق الأغوار والحدود، مع الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، إنه "حرصًا منها على سلامة المواطنين، وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك".