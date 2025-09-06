صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين

logo
العالم العربي

مع تدفق اللاجئين السودانيين.. ليبيا تضع خطة طوارئ لمواجهة الكوليرا

مع تدفق اللاجئين السودانيين.. ليبيا تضع خطة طوارئ لمواجهة الكوليرا
مرضى الكوليرا يتلقون العلاج بمخيمات اللاجئين غربي السودانالمصدر: (أ ف ب)
رياض الجباري
رياض الجباري
06 سبتمبر 2025، 10:09 ص

أقرت وزارة الصحة بحكومة الاستقرار الوطني الليبية برئاسة أسامة حماد، خطة لمواجهة مرض الكوليرا، مع تدفق اللاجئين السودانيين.

وكشف مصدر ليبي رفيع المستوى من وزارة الصحة بحكومة الاستقرار الوطني الليبية، لـ"إرم نيوز" عن إقرار خطّة من أجل مواجهة وباء الكوليرا خاصة في المدن الحدودية مع السودان مثل الكفرة.

أخبار ذات علاقة

مدينة سرت الليبية

لتحويلها إلى معبر تجاري.. استثمارات ضخمة تُحيي صحراء ليبيا‎ (فيديو)

وقال المصدر، إن "هناك مخاوف جديّة من انتقال الكوليرا في ظل تدفق للاجئين السودانيين"، وأشار إلى وضع وصفه بـ"الصعب" بإقليم دارفور غربي السودان المتاخم لمدينة الكفرة.

وتابع المصدر: "مع الأسف الشديد، لم تتلق السلطات الليبية أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المتدخلة، فيما قدم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر دعماً كبيراً من أجل مواجهة الوضع القائم".

ولفت إلى أنّ "عدد النازحين السودانيين في مدينة الكفرة كبير جداً، ويبلغ نحو 60 ألف شخص، ما زاد من المخاوف من تسلل وباء الكوليرا إلى الأراضي الليبية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب تعمل على معالجة الوضع".

أخبار ذات علاقة

صور متداولة من موقع الانفجار

ليبيا.. تضارب الروايات حول الهجوم على "اللواء 444 قتال" (فيديو)

تجدر الإشارة إلى أنّ تنسيقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان، أعلنت عن تسجيل 177 إصابة جديدة و7 وفيات بالكوليرا، ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي المرض إلى 9 آلاف و326 حالة، بينها 389 وفاة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد بسبب الصراع المستمرّ منذ سنوات.

وبينت التنسيقية في بيان، أنّ "الكوليرا تواصل التفشي في مناطق واسعة من الإقليم، خاصة في مخيمات النازحين".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC