مع تدفق اللاجئين السودانيين.. ليبيا تضع خطة طوارئ لمواجهة الكوليرا

أقرت وزارة الصحة بحكومة الاستقرار الوطني الليبية برئاسة أسامة حماد، خطة لمواجهة مرض الكوليرا، مع تدفق اللاجئين السودانيين.

وكشف مصدر ليبي رفيع المستوى من وزارة الصحة بحكومة الاستقرار الوطني الليبية، لـ"إرم نيوز" عن إقرار خطّة من أجل مواجهة وباء الكوليرا خاصة في المدن الحدودية مع السودان مثل الكفرة.

وقال المصدر، إن "هناك مخاوف جديّة من انتقال الكوليرا في ظل تدفق للاجئين السودانيين"، وأشار إلى وضع وصفه بـ"الصعب" بإقليم دارفور غربي السودان المتاخم لمدينة الكفرة.

وتابع المصدر: "مع الأسف الشديد، لم تتلق السلطات الليبية أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المتدخلة، فيما قدم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر دعماً كبيراً من أجل مواجهة الوضع القائم".

ولفت إلى أنّ "عدد النازحين السودانيين في مدينة الكفرة كبير جداً، ويبلغ نحو 60 ألف شخص، ما زاد من المخاوف من تسلل وباء الكوليرا إلى الأراضي الليبية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب تعمل على معالجة الوضع".

تجدر الإشارة إلى أنّ تنسيقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان، أعلنت عن تسجيل 177 إصابة جديدة و7 وفيات بالكوليرا، ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي المرض إلى 9 آلاف و326 حالة، بينها 389 وفاة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد بسبب الصراع المستمرّ منذ سنوات.

وبينت التنسيقية في بيان، أنّ "الكوليرا تواصل التفشي في مناطق واسعة من الإقليم، خاصة في مخيمات النازحين".