إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة يومي الجمعة والسبت

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة يومي الجمعة والسبت، بمناسبة عيد "بهجة التوراة" (سيمحات توراه) اليهودي.

وأفاد الجيش في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة عنه، أن "الإغلاق تقرر بناء على تقييم الوضع الأمني وقرار من المستوي السياسي".

وأضاف البيان أن الإغلاق يبدأ "من منتصف الليلة الخميس- الجمعة 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ أما رفع الإغلاق سيتم في منتصف ليلة السبت - الأحد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وسيسمح فقط بمرور الحالات الإنسانية الطبية والاستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة.

وبحسب البيان، ذكر الجيش "أن رفع الإغلاق سيتوقف على تقييم الأوضاع".