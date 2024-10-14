هاريس تطالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي في غزة

طالبت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة المقبلة، اليوم الاثنين، إسرائيل بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتبت في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس": "تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه لم يدخل أي طعام إلى شمال غزة منذ أسبوعين تقريبًا. يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهد بشكل عاجل لتسهيل تدفق المساعدات إلى المحتاجين".

وأضافت: "يجب حماية المدنيين ويجب أن يحصلوا على الغذاء والماء والدواء. يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

يأتي ذلك في أعقاب مطالبة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بضرورة اتخاذ خطوات بأسرع ما يمكن لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة.

بدوره، قال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إنه يتعين اتخاذ خطوات في أقرب وقت لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

ووسّعت القوات الإسرائيلية نطاق توغلها في شمال قطاع غزة ووصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، حيث قال سكان إنها دكّت بعض المناطق في حي الشيخ رضوان، مما أجبر الكثير من الأسر على ترك منازلهم.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية عزلت فعلياً مدن "بيت حانون" و"جباليا" و"بيت لاهيا" في شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في مغادرة المدن الثلاث انصياعاً لأوامر الإخلاء.

وبعد مرور تسعة أيام على العملية الإسرائيلية الكبرى في شمال غزة، قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع الذي تديره حماس إن الضربات الإسرائيلية قتلت حوالي 300 فلسطيني هناك.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين وأماكن النازحين يهدف إلى إجبار السكان على مغادرة غزة نهائيا، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وقالت جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في منشور على إكس "ما يحدث في شمال غزة مرعب وتعجز الكلمات عن وصفه".

وأضافت: "تكثف القوات الإسرائيلية هجماتها. اضطرت المستشفيات لإخراج مرضاها. الإمدادات الضرورية تنفد. الناس يُجبرون على ترك منازلهم وتقطع عنهم المساعدات ويتضورون جوعا. ينبغي لهذه الفظائع أن تنتهي".