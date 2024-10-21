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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: لن نضرب مستشفى الساحل في بيروت

الجيش الإسرائيلي: لن نضرب مستشفى الساحل في بيروت
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاريالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
21 أكتوبر 2024، 7:25 م

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الاثنين إن إسرائيل لن تضرب مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من مزاعم سابقة بأن حزب الله يستخدمه لإخفاء الأموال تحته.

وأضاف "القوات الجوية الإسرائيلية تراقب المجمع، كما ترون. ومع ذلك، لن نضرب المستشفى نفسه".

أتى ذلك بعد تصريح أدلى به مدير المستشفى  فادي علامة اليوم الاثنين، قال فيه إن المستشفى يجري إخلاؤه بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ أموال لحزب الله أسفله.

ونفى علامة هذا الادعاء داعياً الجيش اللبناني لتفقد الموقع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عثوره على سرداب أسفل المستشفى يعتبر الملجأ السري للأمين العام السابق  لحزب الله حسن نصر الله.

وأضاف، أن السرداب يخبئ به الحزب مئات ملايين الدولارات وكميات من الذهب لتمويل عملياته الحربية، وهو ما نفاه علامة.

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