العالم العربي

أمير قطر يزور الأردن الأربعاء

خلال زيارة سابقة أجراها أمير دولة قطر إلى الأردنالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

يجري أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم غد الأربعاء زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يلتقي خلالها الملك عبدالله الثاني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها قطر، وذلك بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة، التي استهدفت اجتماعا لقادة حركة "حماس".

يذكر بأن الأردن 

وصعّدت إسرائيل، حربها في قطاع غزة، وذلك بعد البدء بعملية "عربات جدعون"، وسط مخاوف من فرض ترحيل قصري للسكان، وهو ما ترفضه الأردن ومصر على حد سواء.

هل تعيد قمة الدوحة رسم معادلة الردع العربي ضد إسرائيل؟

 

