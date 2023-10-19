تونس.. حل حزب بسبب موقفه من حرب غزة
قررت السلطات القضائية حل الحزب الليبرالي التونسي المعارض، الذي وجه انتقادات للتحركات الشعبية المساندة للفلسطينيين إثر الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
وقال مصدر قضائي تونسي لـ"إرم نيوز" إن القضية حركتها الحكومة بعد أن نشر رئيس الحزب تدوينات على "فيسبوك" تستهزئ بالاحتجاجات المناهضة للدعم الغربي لتل أبيب، وهو ما أثار جدلا في تونس.
وكان الحزب أصدر بيانا يدين فيه استهداف المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعيا إلى سلام شامل وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشهدت تونس احتجاجات حاشدة في الأيام الماضية، وتتأهب لاحتجاجات أخرى يوم غد الجمعة؛ للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا خلال إشرافه على اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.