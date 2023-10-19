تونس.. حل حزب بسبب موقفه من حرب غزة

قررت السلطات القضائية حل الحزب الليبرالي التونسي المعارض، الذي وجه انتقادات للتحركات الشعبية المساندة للفلسطينيين إثر الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.

وقال مصدر قضائي تونسي لـ"إرم نيوز" إن القضية حركتها الحكومة بعد أن نشر رئيس الحزب تدوينات على "فيسبوك" تستهزئ بالاحتجاجات المناهضة للدعم الغربي لتل أبيب، وهو ما أثار جدلا في تونس.

وكان الحزب أصدر بيانا يدين فيه استهداف المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعيا إلى سلام شامل وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية.