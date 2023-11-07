شارع صلاح الدين.. "طريق موت" لا بديل عنه للنازحين في غزة

كان آدم وأسرته يعبرون شارع صلاح الدين من شمال غزة إلى جنوبها، عندما شاهدوا الدبابات الإسرائيلية وجثثًا ملقاة وأخرى داخل سيارات على طريق قال الجيش الإسرائيلي إنه "آمن" أمام النازحين.

"طريق الموت" هو الاسم الجديد الذي أطلقه أهالي غزة على شارع صلاح الدين، وهو اسم يقول النازحون، لـ"إرم نيوز"، إنهم لم يجدوا أبلغ منه لوصف "اللحظات القاسية" التي مروا بها عند فرارهم من شمال القطاع بحثًا عن "الأمن" في الجنوب.

وشارع صلاح الدين يقع على التخوم الشرقية لغزة، وهو طريق رئيسي يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه.