فرنسا تقدم مركبات مدرعة للجيش اللبناني

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في تصريحات نُشرت، اليوم الإثنين، إن بلاده سترسل عشرات المركبات المدرعة إلى الجيش اللبناني حتى يتمكن من القيام بمهام الدوريات بالشكل الصحيح.

وقال ليكورنو لصحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية بعد زيارة إلى لبنان، إنه من الضروري تعزيز قدرات الجيش الوطني اللبناني حتى يتمكن من التنسيق بشكل جيد مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل تصاعد التوترات في جنوب البلاد بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.