أزمة مياه الشرب.. كابوس يطارد غزة (صور)

تمثل أزمة مياه الشرب كابوسًا يطارد الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تقلص أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل من معبر رفح البري إلى وسط وجنوب القطاع؛ ما ينذر بكارثة جديدة على النازحين.

ويعاني النازحون إلى وسط وجنوب غزة أوضاعًا إنسانية وغذائية صعبة للغاية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

صعوبة الحصول على المياه

وقال سامي عيسى، نازح من شمال القطاع إلى جنوبه، إنه يجد صعوبة بالوقت الحالي في توفير مياه الشرب اللازمة لعائلته بالكميات التي كانت متوفرة سابقًا، لافتًا أن زجاجات المياه تكاد تكون مفقودة من الأسواق.

وأوضح عيسى، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مياه الشرب التي كانت تصل على شكل مساعدات من الخارج، كان لها دور كبير في تخفيف الأزمة على النازحين، وأن عائلته كانت تعتمد عليها بشكل أساس منذ بداية الحرب.

وتابع: "اليوم أسعار زجاجات المياه مرتفعة جدًّا وغير متوفرة بالأسواق، وبالكاد أستطيع توفير نصف الكمية التي تحتاجها العائلة"، وأن الحديث يدور عن تقليص حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة؛ ما تسبب بتقلص كميات المياه.

وأشار عيسى أن "ذلك سيكون له تأثر سلبي كبير على حياة السكان، خاصة أن محطات تحلية المياه، التي كانت تعتبر المورد الأساس لمياه الشرب في غزة، خرجت عن الخدمة منذ أشهر"، مؤكدًا صعوبة الحصول على مياه صحية في الوقت الحالي.