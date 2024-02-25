أزمة مياه الشرب.. كابوس يطارد غزة (صور)
تمثل أزمة مياه الشرب كابوسًا يطارد الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تقلص أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل من معبر رفح البري إلى وسط وجنوب القطاع؛ ما ينذر بكارثة جديدة على النازحين.
ويعاني النازحون إلى وسط وجنوب غزة أوضاعًا إنسانية وغذائية صعبة للغاية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
صعوبة الحصول على المياه
وقال سامي عيسى، نازح من شمال القطاع إلى جنوبه، إنه يجد صعوبة بالوقت الحالي في توفير مياه الشرب اللازمة لعائلته بالكميات التي كانت متوفرة سابقًا، لافتًا أن زجاجات المياه تكاد تكون مفقودة من الأسواق.
وأوضح عيسى، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مياه الشرب التي كانت تصل على شكل مساعدات من الخارج، كان لها دور كبير في تخفيف الأزمة على النازحين، وأن عائلته كانت تعتمد عليها بشكل أساس منذ بداية الحرب.
وتابع: "اليوم أسعار زجاجات المياه مرتفعة جدًّا وغير متوفرة بالأسواق، وبالكاد أستطيع توفير نصف الكمية التي تحتاجها العائلة"، وأن الحديث يدور عن تقليص حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة؛ ما تسبب بتقلص كميات المياه.
وأشار عيسى أن "ذلك سيكون له تأثر سلبي كبير على حياة السكان، خاصة أن محطات تحلية المياه، التي كانت تعتبر المورد الأساس لمياه الشرب في غزة، خرجت عن الخدمة منذ أشهر"، مؤكدًا صعوبة الحصول على مياه صحية في الوقت الحالي.
مصادر معدومة
وبدوره، قال النازح إلى وسط القطاع، محمد أبو السعيد، إن "مصادر مياه الشرب بالقطاع تكاد تكون معدومة بسبب الحرب الإسرائيلية"، وأنه بسبب تقليص دخول المساعدات إلى غزة مؤخرًا، أصبح من النادر الحصول على مياه الشرب.
وأوضح أبو السعيد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن زجاجات مياه الشرب التي تدخل على شكل مساعدات إنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة من أهم موارد المياه للنازحين، خاصة أن بعضًا منها يوزع بالمجان، والبعض الآخر يباع في الأسواق.
وأضاف: "حاليًّا، نبحث في الأسواق عن زجاجات المياه، ولكن لا نجدها، كما إن الجهات الإغاثية التي تعمل بالقطاع قلصت بشكل كبير تسليم زجاجات المياه للنازحين في مراكز الإيواء"، مؤكدًا أن هناك أزمة كبيرة بمياه الشرب.
وأشار إلى أن "بعض النازحين، ومن بينهم عائلته، يعتمدون على المياه غير الصحية في إعداد بعض الأطعمة والشرب أحيانًا"، متابعًا: "ندرك خطورة ذلك على الصحة العامة؛ لكن ليس لدينا بدائل أخرى في الوقت الراهن".
إجراءات إسرائيلية
وبدوره، أكد الناطق باسم هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، هشام عدوان، أنه "بسبب الإجراءات الإسرائيلية المشددة، تقلص دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أن ذلك أثر بشكل كبير على حياة السكان والنازحين.
وأوضح عدوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "ما يدخل إلى القطاع من شاحنات المساعدات في أحسن الأحوال، لا يكفي للأعداد الهائلة من النازحين، وأن تقليص تلك المساعدات يؤثر بشكل كبير على مختلف الحاجيات الإنسانية".
وأضاف أن "المساعدات التي تدخل إلى غزَّة تتنوع ما بين أغذية ولوازم طبية ومياه للشرب، وجميعها تخضع للتفتيش من قبل السلطات الإسرائيلية قبل دخولها"، مبينًا أن النازحين يعتمدون بشكل رئيس على تلك المساعدات، خاصة الغذائية منها ومياه الشرب.
وزاد عدوان: "الكميات الواردة إلى غزة في الوقت الحالي مقلصة لأدنى الحدود بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وحكومة الاحتلال تماطل في إدخال المساعدات والبضائع التجارية"، مبينًا أن ذلك ينذر بكارثة على مستوى الأطعمة ومياه الشرب في القطاع.