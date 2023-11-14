سفراء فرنسيون في العالم العربي يتمردون على موقف ماكرون من حرب غزة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية الحديث، وقَّع سفراء فرنسيون "وثيقة معارضة" لسياسة وموقف الرئيس إيمانويل ماكرون في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية واسعة الانتشار عن مصادر دبلوماسية أن عددًا من سفراء فرنسا في العالم العربي وقّعوا وثيقة انتقدوا فيها سياسة ماكرون من الحرب الدائرة رحاها حاليًّا في الشرق الأوسط، وأن السفراء الغاضبين قالوا "إن موقفنا الداعم لإسرائيل لم يكن مفهومًا في الشرق الأوسط منذ البداية".