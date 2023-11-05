الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع جنوب لبنان ردًّا على إسقاط مسيّرة

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع جنوب لبنان ردًّا على إسقاط مسيّرة
أفادت مصادر لبنانية محلية ،اليوم الأحد، بأن ميليشيا حزب الله تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، كانت تحلق فوق منطقة النبطية.
ويأتي إسقاط المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين ميليشيا حزب الله، والجيش الإسرائيلي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، أصيب أربعة مسعفين بجروح إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية بينما كانوا متوجهين لنقل مصابين في قضاء صور، فيما ذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تشن عمليات قصف واسعة لأطراف بلدات عدة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.
ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم، فيما تعاملت القبة الحديدية مع "هدف مشبوه" على الحدود مع لبنان.
وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت فجرًا، البنية التحتية العسكرية لميليشيا حزب الله فيما نعى الحزب ثلاثة من مقاتليه، ليرتفع عدد قتلاه إلى 61، منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان.