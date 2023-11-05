الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع جنوب لبنان ردًّا على إسقاط مسيّرة

أفادت مصادر لبنانية محلية ،اليوم الأحد، بأن ميليشيا حزب الله تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، كانت تحلق فوق منطقة النبطية.

ويأتي إسقاط المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين ميليشيا حزب الله، والجيش الإسرائيلي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

في غضون ذلك، أصيب أربعة مسعفين بجروح إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية بينما كانوا متوجهين لنقل مصابين في قضاء صور، فيما ذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تشن عمليات قصف واسعة لأطراف بلدات عدة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.