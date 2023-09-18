بالفيديو.. تفاصيل مقتل أفراد فريق إغاثة يوناني بعد وصولهم لدرنة الليبية

وأوضح الوزير أن "الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب الـ15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".

ووقع الحادث حين صطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.

لكن في وقت لاحق الأحد، أفاد تلفزيون "ERT" الحكومي بأن ثلاثة من أعضاء فريق الإغاثة اليوناني قتلوا وما زال اثنان في عداد المفقودين.

وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.