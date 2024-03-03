عباس يزور تركيا ويلتقي أردوغان الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى تركيا، تلبيةً لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد.

وقال الوزير التركي، في ختام المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، إن "الرئيس أردوغان دعا عباس إلى تركيا؛ لمناقشة الوضع في فلسطين والحرب المستمرة؛ وللاطلاع على المحادثات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى".

وبحسب "فرانس برس"، أضاف فيدان أن "المفاوضات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تتواصل عبر الوسطاء، مع رغبة حقيقية وجهد فعلي لبلوغ وقف لإطلاق النار قبل رمضان".

وتنطلق في مصر، الأحد، جولة جديدة من المباحثات الهادفة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، مع مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في القطاع، الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة بعد زهاء خمسة أشهر على اندلاع الحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، أن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود مقترح جديد للتهدئة، يأمل الوسطاء، أي واشنطن والدوحة والقاهرة، أن يتم الاتفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان في 10 آذار/مارس أو 11 منه.