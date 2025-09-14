مقتل 11 من عناصر حماس في غارات إسرائيلية على أنفاق غزة (فيديو)

أعلن بيان مشترك عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مقتل 11 من عناصر حركة حماس داخل أنفاق غزة، في عملية نُفذت مؤخرا في بيت حانون شمالي القطاع.

وجاء في البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك واصلا، خلال الأسابيع الأخيرة، تنفيذ عمليات في بيت حانون لهدم ما تبقى من بنى تحتية تابعة لحركة حماس، بما في ذلك الأنفاق، والقضاء على "فلول إرهابيي كتيبة بيت حانون" وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم حتى الآن العثور على جثث 11 من عناصر حركة حماس داخل الأنفاق، من بينهم قادة ميدانيون.

وأعلن المتحدث باسم الجيش هدم ثلاثة أبراج في مدينة غزة، مبررا ذلك بأن مسلحي حماس قاموا بتركيب معدات لجمع المعلومات الاستخبارية في هذه المباني، وأقاموا نقاط مراقبة لرصد القوات في قطاع غزة، وفق قوله.