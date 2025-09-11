هل كان المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أحد المستهدفين بالغارات الإسرائيلية؟

كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" عن نجاة متحدث الحوثيين العسكري، يحيى سريع، من الاستهداف المباشر في الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت مساء الأربعاء، أهدافا حوثية وسط أحياء مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، مخلفة عشرات القتلى والجرحى المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وأفادت المصادر نفسها بمعلومات أخرى تفيد "بإصابة يحيى سريع بجروح بالغة نتيجة الهجوم نفسه، الذي استهدفت إحدى غاراته مقر المركز الإعلامي العسكري التابع للحوثيين في حي التحرير وسط صنعاء".

وبحسب المصادر، فإن "النتائج الأولية، وفق الإحداثيات المرصودة، تؤكد تواجد متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع، لحظة استهداف مبنى دائرة التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع اليمنية في مجمع العرضي العسكري، الذي تحتله الميليشيا الحوثية منذ انقلابها قبل أكثر من عقد".

وبالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، نشر متحدث الحوثيين العسكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" سلسلة من التدوينات أعلن فيها "تصدي الدفاعات الجوية للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا في هذه الأثناء".

وألحقها بتدوينة أخرى في الصدد ذاته جاء فيها: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إطلاق عدد من الصواريخ أرض-جو أثناء التصدي للعدوان على بلدنا، وتم إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم".

وفي منشور لاحق، نفى سريع استهداف الغارات الإسرائيلية منصات خاصة بإطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن: "الغارات طالت أعيانا مدنية بحتة، ومنها صحيفتا 26 سبتمبر واليمن، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الصحفيين والصحفيات والمواطنين والمارة".

وأكد سريع أن "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع نتائج الغارات عبر حسابه الرسمي على المنصة الرقمية بالتزامن مع وقوع الهجمات؛ إذ لم يسبق له نشر مثل هذه التوضيحات في أعقاب الضربات السابقة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بالحوثيين، بالإضافة إلى أخرى مدنية في صنعاء، فضلًا عن استهدافها أهدافا تابعة للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن لأول مرة منذ نحو عام وشهرين من أول هجوم نفذته إسرائيل على أهداف يمنية.