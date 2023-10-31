تايلاند تبحث مع قطر ومصر مصير مواطنيها المحتجزين لدى حماس 

أعلنت تايلاند، أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي، الثلاثاء والأربعاء، قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة.

وبحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون.

والإثنين، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين، إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.