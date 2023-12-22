"لوموند": صحفيو غزة يواجهون واقعًا مريرًا

سلّطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على "الواقع المرير" الذي يواجهه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، وسط اتهامات متكررة للجيش الإسرائيلي باستهداف متعمد للعاملين في هذا المجال.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الدولي للصحفيين اتهم القوات الإسرائيلية "باستهداف عمدي" للإعلاميين في غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ستين صحفيا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس.

وأشارت لوموند إلى أن الوضع تفاقم في 20 ديسمبر، عندما كان الصحفي هاني محمود، يقدم معلومات عن القصف الإسرائيلي على القطاع في بث مباشر، وبعدها سمع دوي انفجار بالمنطقة وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد قرب "مستشفى الكويت"، وخلف القصف ما لا يقل عن عشرة قتلى وجرح فيها فني.

دفع ذلك الصحفيون للانتقال إلى رفح بحثاً عن الأمان بعد إجلاء الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين، فُقد 66 صحفيًّا وإعلاميًّا فلسطينيًّا حياتهم في غزة منذ بدء الحرب، إضافة إلى أربعة ضحايا آخرين في الجانب الإسرائيلي وثلاثة في لبنان.