الكويت.. السلطات تتعهد بإجراءات "مشددة" بعد حريق مبنى سكني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ارتفاع حصيلة حالات الوفاة جرّاء الحريق الذي شب في "مبنى عمالي" بمنطقة المنقف إلى 49 حالة، وبحسب وكالة الأنباء الكويتة "كونا"، قال مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب في تصريح صحفي "إن هناك إجراءات مشددة ستتخذ بحق المخالفين للقانون من ملاك العقار".

وأضاف العميد أبوصليب أن الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية تعمل على معرفة أسباب وملابسات الحريق والبحث والتعرف على الضحايا الموجودين بالموقع.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد وجه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المسؤولين عن وقوعه.

وبعث أمير الكويت برقيات تعاز لأسر ضحايا الحريق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المؤسف.

من جهته، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال تفقده موقع الحريق، عن إجراءات عاجلة.

وقال: "سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد دون سابق إنذار للمخالفين".

وأضاف: "سنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها"، مؤكدًا أنه سيتم "التحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".