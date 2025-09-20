"مهمات تجسس".. إسرائيل تستهدف زوارق "حزب الله" قبالة الناقورة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه استهدف عبر غارة جوية، زوارق بحرية تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني، قبالة سواحل الناقورة.

واتهمت إسرائيل "حزب الله" باستخدام تلك الزوارق البحرية في مهام تجسسية عبر جمع معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري أفخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن الجيش "يواصل سلسلة الاستهدافات ضد عناصر حزب الله في جنوبي لبنان ويستهدف قطعة بحرية تم استخدامها لجمع المعلومات".

وأضاف أنه "خلال الليلة الماضية هاجم الجيش قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع من شواطئ الناقورة في جنوبي لبنان".

وأكد ادرعي أن "هذه الأنشطة تُعد انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، وأن جيش الدفاع سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ خلال الأسابيع الأخيرة هجمات مكثفة ضد عناصر "حزب الله" اللبناني على الأرض، لتمتد مؤخراً إلى البحر، في إطار القضاء على محاولات الميليشيا لتنفيذ أي أنشطة ضد إسرائيل.