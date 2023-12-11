غالانت: إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة، وإنها منفتحة على مناقشة البدائل بشأن من سيسيطر على القطاع، ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية لإسرائيل.

وأضاف غالانت أن إسرائيل منفتحة كذلك على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة.