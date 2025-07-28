السيسي: ترامب قادر على إنهاء حرب غزة

حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال السيسي، في كلمة متلفزة، أوردتها "رويترز"، إن ترامب "هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة".

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وخاطب ترامب قائلًا: "أوجه نداءً خاصًا لك، من فضلك أُبذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات".

وتابع السيسي: "أتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".

وكان السيسي قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وصولًا إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

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واندلعت الحرب في القطاع الفلسطيني بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم الحركة على مستوطنات في غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.