وسط التصعيد جنوبي لبنان.. مقاتلون موالون لإيران يسعون لدعم "حزب الله"
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن آلاف المقاتلين الموالين لإيران يعرضون الانضمام إلى ميليشيا حزب الله في حربه المتوقعة ضد إسرائيل.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين من فصائل موالية لإيران ومحللين، أن آلاف المقاتلين من الميليشيات الموالية لإيران في الشرق الأوسط أعلنوا استعدادهم للقدوم إلى لبنان للانضمام إلى ميليشيا حزب الله المسلحة في معركتها ضد إسرائيل إذا تصاعد الصراع المحتدم إلى حرب شاملة.
ويقول مسؤولون من الفصائل اللبنانية والعراقية إن المقاتلين المدعومين من إيران في جميع أنحاء المنطقة سينضمون إذا اندلعت الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وينتشر بالفعل الآلاف من هؤلاء المقاتلين في سوريا، ويمكنهم التسلل بسهولة عبر الحدود التي يسهل اختراقها، وفق الوكالة الأمريكية.
مستشارون عراقيون في لبنان
وأوضح مسؤول في جماعة مدعومة من إيران في العراق لوكالة "أسوشيتد برس": "سنقاتل جنبًا إلى جنب مع حزب الله" إذا اندلعت حرب شاملة، وأضاف "أن بعض المستشارين العراقيين موجودون بالفعل في لبنان".
وأفاد مسؤول في ميليشيا حزب الله اللبنانية، أصر على عدم كشف هويته، بأن "مقاتلين من قوات الحشد الشعبي العراقية، و"فاطميون" الأفغانية، و"زينبيون" الباكستانية، والحوثي في اليمن، يمكن أن يأتوا إلى لبنان للمشاركة في الحرب".
وقال قاسم قصير، الخبير في شؤون ميليشيا حزب الله، "إن القتال الحالي يعتمد في معظمه على التكنولوجيا المتقدمة مثل إطلاق الصواريخ، ولا يحتاج إلى عدد كبير من المقاتلين". واستدرك أنه "إذا اندلعت حرب واستمرت لفترة طويلة، قد يحتاج حزب الله إلى دعم من خارج لبنان".
وأضاف: أن "التلميح إلى هذا الأمر قد يكون (رسالة) مفادها أن هذه أوراق يمكن استخدامها".
ويحدث تبادل إطلاق نار شبه يومي على طول الحدود اللبنانية مع شمالي إسرائيل منذ أن شن مقاتلو حماس هجوما على جنوبي إسرائيل في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول أدى إلى اندلاع حرب في غزة.
وتدهور الوضع في شمالي إسرائيل هذا الشهر بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل قائد عسكري كبير في ميليشيا حزب الله بجنوبي لبنان.
وردت ميليشيا حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات دون طيار المتفجرة على شمالي إسرائيل.
وهدد مسؤولون إسرائيليون بشن هجوم عسكري في لبنان إذا لم يتم التوصل إلى نهاية تفاوضية لإبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود.