وسط التصعيد جنوبي لبنان.. مقاتلون موالون لإيران يسعون لدعم "حزب الله"

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن آلاف المقاتلين الموالين لإيران يعرضون الانضمام إلى ميليشيا حزب الله في حربه المتوقعة ضد إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين من فصائل موالية لإيران ومحللين، أن آلاف المقاتلين من الميليشيات الموالية لإيران في الشرق الأوسط أعلنوا استعدادهم للقدوم إلى لبنان للانضمام إلى ميليشيا حزب الله المسلحة في معركتها ضد إسرائيل إذا تصاعد الصراع المحتدم إلى حرب شاملة.

ويقول مسؤولون من الفصائل اللبنانية والعراقية إن المقاتلين المدعومين من إيران في جميع أنحاء المنطقة سينضمون إذا اندلعت الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وينتشر بالفعل الآلاف من هؤلاء المقاتلين في سوريا، ويمكنهم التسلل بسهولة عبر الحدود التي يسهل اختراقها، وفق الوكالة الأمريكية.