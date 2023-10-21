مظاهرات التضامن مع غزة تُحيي حراك الشارع في الجزائر

وقال التقرير: "يعود الجزائريون إلى المظاهرات في الشوارع، ولكن للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين وإدانة إسرائيل فقط، حيث تظاهر عدة آلاف من الأشخاص يوم الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول في الجزائر العاصمة ومدن أخرى، وجرت أول مظاهرة عفوية يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تسمح السلطات بإقامتها إلا بصعوبة".

وأضاف: "مظاهرات الخميس الماضي لم تحظ بتصريح السلطات فحسب بل بتشجيع انطلق بمبادرة من أحزاب ومنظمات سياسية معروفة بأنها قريبة من السلطة".

وكانت الجزائر العاصمة تشهد من قبل مظاهرات سلمية يشارك فيها الملايين كل يوم جمعة قبل أن تمنع، وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات تصاريح للمظاهرات في الشوارع بعد حظرها في يونيو/حزيران 2021.

وفي حزيران 2021 أعلنت الحكومة أن "أي مظاهرة ستحظر إذا لم تحصل على تصريح مسبق"، حيث جاء القرار نتيجة تواصل احتجاجات عام 2019، التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتوقفت تلك المظاهرات مع تفشي جائحة "كوفيد"، قبل أن تستأنف في فبراير/شباط 2021، ليتم حظرها بعد أقل من أربعة أشهر.

وتساءلت "جون أفريك" ما إذا كانت "تظاهرات الخميس 19 تشرين الأول/أكتوبر هي مقدمة لعودة المسيرات الشعبية الكبرى، أم أنها تشكل قوسين قصيرين في هذا التشديد الأمني المصادق عليه في ربيع 2021؟".

واعتبرت أنه "من الصعب الإجابة بشكل حاسم على تلك التساؤلات، لأن الحكومة ليس لها مصلحة في رفع الحظر المفروض على التظاهر والتجمع، لا اليوم ولا غداً، إذا أرادت تجنب الاحتجاجات التي قد تصبح أكثر شراسة في الأشهر المقبلة، في ظل تدهور القدرة الشرائية والركود الاجتماعي والسياسي، وخنق الحريات العامة".