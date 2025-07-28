الاحتجاجات الشعبية تشل المكلا جنوبي اليمن (فيديو وصور)

أصيبت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت النفطية، جنوبي اليمن، بالشلل التام، في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بتدهور الأوضاع الخدمية والانهيار القياسي للعملة الوطنية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات اليوم الاثنين، لتشمل أحياء ومناطق جديدة داخل وخارج مدينة المكلا الساحلية الحارّة صيفا، مع تزايد انقطاعات التيار الكهربائي لفترات طويلة تتعدى الـ12 ساعة، إثر شحّ وقود التشغيل لمحطات توليد الكهرباء، ومشارفته على النفاد.

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وقطع المتظاهرون الطرقات الرئيسة والفرعية في المكلا، وأضرموا النيران في إطارات السيارات التالفة وسط الشوارع لمنع حركة السير، تعبيرا عن سخطهم للتردّي غير المسبوق الذي تشهده المحافظة في خدمة الكهرباء، وتفاقم الأزمة المعيشية في ظل تدني العملة المحلية، واقتراب قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى ما يعادل 3000 ريال يمني.

اقتحام مقر السلطة المحلية

وبحسب مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، فإن العشرات من المحتجين، اقتحموا مبنى السلطة المحلية للمحافظة، مرددين شعارات وهتافات غاضبة، تدعو إلى إقالة القيادات المحلية المسؤولة عن تدهور الأوضاع.

وذكرت المصادر، أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقف بتفهّم ومسؤولية، ما حال دون وقوع صدامات أمام مقر السلطات المحلية.

وأشارت إلى أن المتظاهرين أغلقوا خلال ساعات المساء شركات الصرافة المالية، واتجهوا إلى مؤسسات إيرادية ومرافق نفطية في مدينة المكلا، في محاولة لإغلاقها، لوقف ما يصفونه بعمليات "العبث والفساد بثروات المحافظة الغنية بالنفط"، وفق المحتجين.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية بالمكلا، الصحفي عبدالجبار باجبير، دون إبداء أي إيضاحات، فيما اعتبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، احتجاز باجبير مع سيارته "انتهاكا صارخا لحرية الصحافة".

ويوم أمس الأحد، حذّرت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، من انقطاع شامل وشيك للتيار الكهربائي في المكلا ومدن ساحل حضرموت، بعد توقف الإمدادات النفطية من شركة "بترو مسيلة".

وتعيش المحافظات الجنوبية بما فيها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، أزمة هي الأكبر على مستوى الطاقة الكهربائية، في ظل العجز المالي غير المسبوق الذي تواجهه الحكومة الشرعية، بعد هجوم الحوثيين على منشآت تصدير النفط الخام أواخر العام 2022، وتوقف تصديره الذي أفقد الدولة أكثر من 77 مليار دولار من مواردها.

توجيهات طارئة

في غضون ذلك، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، عيدروس الزبيدي، الاثنين، الحكومة والبنك المركزي اليمني، بتوفير السيولة المالية المطلوبة، لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة، واستيراد شحنة عاجلة من "المازوت" وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من الوقود المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.

وشدد الزبيدي، في اجتماع اللجنة المنعقد بعدن، على "ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة، إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة".

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".