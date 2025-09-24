وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على 6 "إرهابيين" شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الأربعاء، القضاء على ستة "إرهابيين" بمنطقة ثليجان في مدينة تبسة، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إن مفارز الجيش الوطني الشعبي، تمكنت ليل الثلاثاء، من القضاء على 6 إرهابيين، واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، وذلك على مستوى منطقة ثليجان بالقطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

وعلى إثر ما وصفته بـ"العملية النوعية"، توجه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى المنطقة.

وتفقد شنقريحة برفقة قائد الناحية العسكرية الخامسة، اللواء حمبلي نور الدين، الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العملية.

وأشاد شنقريحة بهذا العمل البطولي، على حد تعبير البيان، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب.

وأوضح البيان أن هذه العملية تضاف إلى حصيلة العمليات النوعية التي نفذتها مفارز الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب.