الحوثيون: مقتل صحفيين ومدنيين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

قالت ميليشيا الحوثي، إن الغارات التي شنتها إسرائيل مساء الأربعاء على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى صحفيين ومدنيين.

وأكدت وسائل إعلام حوثية، سقوط عدد من القتلى والجرحى وتضرر عدد من منازل المواطنين، في الضربة الجوية التي استهدفت مقر التوجيه المعنوي، في حيّ التحرير، وسط العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى وقوع إصابات في صفوف موظفي فرع "البنك المركزي" في محافظة الجوف، خلال الغارات التي استهدفت مبنى الفرع بمديرية الحزم، مركز المحافظة.

بدوره، نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، "مزاعم العدو الإسرائيلي باستهداف منصات إطلاق صواريخ" في صنعاء.

وذكر في تدوينات على منصة "إكس"، أن الغارات الجوية "طالت أعياناً مدنية بحتة"، في صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، التابعتين للإعلام الحربي لدى الحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الصحفيين والصحفيات والمواطنين والمارّة.

وأكد أن "العدوان الإسرائيلي الغاشم، لن يمرّ دون رد وعقاب".

وقال رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" لدى الحوثيين، مهدي المشاط، إن "العدوان الصهيوني على اليمن فاشل، وإن على جميع الصهاينة البقاء في حالة استعداد، فالرد آتٍ لا محالة".

أخبار ذات علاقة غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع للحوثيين في صنعاء

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أكثر من 20 غارة جوية على عدة أهداف مختلفة تابعة للحوثيين في مدينتي صنعاء والجوف، أبرزها مجمع دار الرئاسة ومبنى وزارات الدفاع والمالية والإعلام، وقاعدة "الحفا" العسكرية وخزانات الوقود في محطة "حزيز" المركزية للكهرباء، إضافة إلى المجمّع الحكومي في مركز محافظة الجوف، وفق مصادر محلية تحدثت لـ"إرم نيوز".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو نفّذ أطول رحلة جوية منذ بداية الحرب، لقصف 15 هدفاً في اليمن، غطت مسافتها أكثر من 2350 كيلومتراً".

فيما أشار الإعلام العبري إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء، لأول مرة، يستخدمها الحوثيون في قصف إسرائيل".