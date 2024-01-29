الرئيس التونسي يدعو إلى "صفحة جديدة" بين أفريقيا وإيطاليا

ولفت إلى أن أهداف "خطة ماتي" لأفريقيا لا تنحصر فقط في إرساء تعاون في جملة من القطاعات، بل هي طريق في اتجاهين وفيها العديد من المحطات، تتعلق بكل المطالب المشروعة لكل فرد.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن خطة ماتي "تعد مناسبة يتصافح فيها الشمال والجنوب، وتتصافح فيها أفريقيا مع إيطاليا لفتح صفحة جديدة في التاريخ".

وأضاف: "لا نضع اليوم ركائز بنية أساسية بل نساهم مساهمة فاعلة في وضع بنية فكرية تقطع مع مفاهيم قديمة وتفتح آفاقا جديدة أسمى وأرقى، يتساوى فيها البشر ولا يوجد فيها ترتيب تفاضلي للمجتمعات والدول".