تل أبيب لواشنطن: هجوم الدوحة "لم يلبّ التطلعات"

موقع الهجوم الإسرائيلي على قطرالمصدر: رويترز
أبلغت تل أبيب واشنطن بأن الهجوم الذي شنته على قيادات حماس في العاصمة القطرية أمس الثلاثاء "لم يلبّ التطلعات"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

 وأفادت الهيئة، اليوم الأربعاء، بأن تل أبيب أبلغت واشنطن أن حظوظ نجاح الهجوم "قليلة جدا".

وكان الهجوم الذي استهدف قياديي حماس في الدوحة أسفر عن مقتل نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين، إضافة لعنصر أمن قطري.

ومن جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة، خلال حديثه مع الصحفيين في واشنطن.

كما نفى ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن يكون قد اضطلع بأيّ دور في هذه الضربة الجوية الإسرائيلية على قطر، مؤكدا أنّ قرار شنّها اتّخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

