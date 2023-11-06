الجيش الإسرائيلي يعلن بدء استهداف حماس "فوق وتحت الأرض"

قال متحدث عسكري، اليوم الإثنين، إن القوات الإسرائيلية تستعد لمهاجمة مقاتلي حركة "حماس" في أنفاقهم ومخابئهم تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد عزل المنطقة بالقوات والدبابات.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحفيين: "الآن سنبدأ في تضييق الخناق عليهم.. عندما أقول نضيق الخناق عليهم، فهذا أيضًا فوق الأرض وسيكون أيضًا تحت الأرض".

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس" إن 10022 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا بينهم 4104 أطفال في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.