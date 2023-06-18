الجيش السوداني: رغم التزامنا بالهدنة سنرد بحسم على أي خروقات للمتمردين
أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، على التزامه بالهدنة التي تم التوصل إليها السبت لمدة 72 ساعة، إلا أنه هدد بالرد بحسم على أي خروقات من جانب قوات "الدعم السريع".
وقال الجيش السوداني في بيان له عبر تويتر: "ننوه إلى أنه وبالرغم من إلتزامنا بالهدنة، إلا أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها".
وأعلنت القوات المسلحة السودانية "موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة 72 ساعة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديد بين طرفي الصراع في السودان، لمدة 3 أيام تبدأ صباح يوم الأحد.
وبحسب البيان المشترك، اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.