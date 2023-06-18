الجيش السوداني: رغم التزامنا بالهدنة سنرد بحسم على أي خروقات للمتمردين

أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، على التزامه بالهدنة التي تم التوصل إليها السبت لمدة 72 ساعة، إلا أنه هدد بالرد بحسم على أي خروقات من جانب قوات "الدعم السريع".

وقال الجيش السوداني في بيان له عبر تويتر: "ننوه إلى أنه وبالرغم من إلتزامنا بالهدنة، إلا أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة سريانها".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية "موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة 72 ساعة".