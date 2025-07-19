logo
العالم العربي

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب سترسل مساعدات طبية إلى السويداء

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب سترسل مساعدات طبية إلى السويداء
مدينة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، جنوب سورياالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 7:48 م

تستعد وزارة الصحة في إسرائيل، لإرسال معدات طبية وأدوية إلى السويداء السورية، وفق هيئة البث العبرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن "المعدات الطبية ستنقل للسويداء عبر الأجهزة الأمنية والجيش بعد استصدار التصاريح اللازمة".

أخبار ذات علاقة

إسرائيل تعلن تقديم مساعدات بقيمة ربع مليون دولار لدروز السويداء

إسرائيل تعلن تقديم مساعدات بقيمة ربع مليون دولار لدروز السويداء

وكان قد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن إصدار تعليمات بنقل مساعدات إلى الدروز في السويداء السورية، تبلغ قيمتها ربع مليون دولار، بحسب "القناة 12 العبرية".

وأمر ساعر بنقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الدروز في السويداء، وأشار إلى أن "حزمة المساعدات، البالغة قيمتها نحو 250 ألف دولار، تشمل طرودًا غذائية، ومعدات طبية، وحقائب إسعافات أولية، وأدوية".

ومنذ بدء الاشتباكات في السويداء، شهد السياج الحدودي عمليات عبور من قبل الدروز، إذ رصدت إسرائيل، صباح يوم أمس الجمعة، تجمعات على جانبي السياج مع سوريا، إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من السيطرة على الوضع بسرعة، وتفريق التجمع.

وتشير التقديرات الحالية، بحسب القناة العبرية، "إلى عدم وجود أي دروز إسرائيليين في سوريا، وعدم وجود أي دروز سوريين في إسرائيل، وذلك رغم تشكيك المتابعين في هذه التقديرات بوصفها غير واقعية، ولا تزال عمليات البحث جارية في الناحيتين".

أخبار ذات علاقة

إعلام عبري: ألفا درزي بالجيش الإسرائيلي يعتزمون القتال في السويداء

إعلام عبري: ألفا درزي بالجيش الإسرائيلي يعتزمون القتال في السويداء

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC