هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب سترسل مساعدات طبية إلى السويداء

تستعد وزارة الصحة في إسرائيل، لإرسال معدات طبية وأدوية إلى السويداء السورية، وفق هيئة البث العبرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن "المعدات الطبية ستنقل للسويداء عبر الأجهزة الأمنية والجيش بعد استصدار التصاريح اللازمة".

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وكان قد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن إصدار تعليمات بنقل مساعدات إلى الدروز في السويداء السورية، تبلغ قيمتها ربع مليون دولار، بحسب "القناة 12 العبرية".

وأمر ساعر بنقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الدروز في السويداء، وأشار إلى أن "حزمة المساعدات، البالغة قيمتها نحو 250 ألف دولار، تشمل طرودًا غذائية، ومعدات طبية، وحقائب إسعافات أولية، وأدوية".

ومنذ بدء الاشتباكات في السويداء، شهد السياج الحدودي عمليات عبور من قبل الدروز، إذ رصدت إسرائيل، صباح يوم أمس الجمعة، تجمعات على جانبي السياج مع سوريا، إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من السيطرة على الوضع بسرعة، وتفريق التجمع.

وتشير التقديرات الحالية، بحسب القناة العبرية، "إلى عدم وجود أي دروز إسرائيليين في سوريا، وعدم وجود أي دروز سوريين في إسرائيل، وذلك رغم تشكيك المتابعين في هذه التقديرات بوصفها غير واقعية، ولا تزال عمليات البحث جارية في الناحيتين".