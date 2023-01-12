رئيس الحكومة العراقية "يستنجد" بألمانيا لإعانته على مكافحة الفساد
استبق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، بالحديث عن تفاصيلها، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد ستكون من أبرز محاور الزيارة".
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال السوداني، إن "زيارته المرتقبة لألمانيا تُعَدّ تأكيداً لقوة العلاقات السياسية والاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري، والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشار السوداني إلى أن برنامج حكومته "يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد"، معتبرًا أن "خبرة برلين ستكون مفيدة لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح أنّ "برلين أسهمت بنحو 3.4 مليار دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق"، لافتًا إلى أنّ "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 37 ألف عراقي في الحصول على وظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة".
ومن المقرر أن يتوجه السوداني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا، في زيارة هي الأولى للسوداني لدولة غربية منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية.
ويأتي العراق في المركز رقم 157 من أصل 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا نهاية السنة الماضية، إنهم يحققون في اختفاء 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب.
وطلبت وزارة المالية من هيئة النزاهة التحقيق فيما يصفه البعض بأكبر عملية اختلاس في تاريخ العراق.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية في العراق جانين هينس بلاسخارت، أبلغت مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، بأن "تغلغل الفساد في العراق هو أحد الأسباب الكبرى للفشل".
وقالت: "بصراحة لا يستطيع زعيم واحد الادعاء بأنه محصن".
يذكر أن العراق من كبرى الدول المنتجة للنفط، وتمول عائدات النفط 90% من ميزانية الحكومة الاتحادية.