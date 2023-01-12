رئيس الحكومة العراقية "يستنجد" بألمانيا لإعانته على مكافحة الفساد

وأشار السوداني إلى أن برنامج حكومته "يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد"، معتبرًا أن "خبرة برلين ستكون مفيدة لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح أنّ "برلين أسهمت بنحو 3.4 مليار دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق"، لافتًا إلى أنّ "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 37 ألف عراقي في الحصول على وظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة".

ومن المقرر أن يتوجه السوداني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا، في زيارة هي الأولى للسوداني لدولة غربية منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية.