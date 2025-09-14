الجيش الإسرائيلي يقصف أبراجا وجامعة في مدينة غزة (فيديو)

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن هجمات مكثفة على المناطق الغربية من مدينة غزة، التي أصبحت الملاذ الأخير لسكان المدينة التي تستعد القوات الإسرائيلية لاجتياحها بالكامل.

ودمر الجيش الإسرائيلي برج الكوثر السكني بالكامل غربي مدينة غزة بعد استهدافه بثلاثة صواريخ، عقب إصداره تحذيرًا باستهدافه.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي برجًا آخر غرب المدينة، ودمر الطوابق العليا منه، ما أدى لتضرر عشرات الخيام المقامة في جواره.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أحد مباني الجامعة الإسلامية في غزة، التي تحولت لمركز إيواء لآلاف النازحين الذين فروا من مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي.

كما دمر الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في مناطق غرب ووسط مدينة غزة، بعد استهدافها بالصواريخ والقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل 45 فلسطينيًا منذ ساعات فجر اليوم الأحد، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، سقط غالبيتهم خلال القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وتواصلت موجات النزوح لسكان مدينة غزة باتجاه مناطق وسط وجنوبي القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن "آلاف الفلسطينيين اضطروا للفرار مشيًا هربًا من الهجمات، وسط نقص حاد في الملاجئ والخيام، مما يزيد معاناتهم الإنسانية ويجعل النجاة صعبة للغاية".