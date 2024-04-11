"كأنه سقوط نيزك".. الدمار يصدم الغزيين بعد عودتهم إلى خان يونس

تحمل مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ندوب الصراع العنيف، مع عودة السكان الفلسطينيين إليها، بعد انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من المدينة، ويصف وليد أبو عمرو، أحد السكان العائدين، الدمار بأنه يشبه أثر "سقوط نيزك"، متأسفًا على طمس المعالم المألوفة وفقدان الأمل في شقة عائلته.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنه مع عودة الفلسطينيين بحذر إلى خان يونس، فإنهم يواجهون دمارًا واسع النطاق؛ ما ينذر بالتحديات التي تنتظر 1.7 مليون نازح في غزة.

وأضافت أن تدمير المدينة يسلط الضوء على المهمة الضخمة المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة واستعادة النظام؛ ما يشكل عقبات كبيرة أمام إسرائيل في مرحلة ما بعد الصراع.

وتستمر المفاوضات في القاهرة بين الوسطاء مع التركيز على القضية الخلافية المتمثلة في عودة أبناء قطاع غزة النازحين إلى ديارهم.

وتدعو حماس إلى العودة غير المقيدة للمدنيين، في حين تعرب إسرائيل عن مخاوفها بشأن احتمال تسلل المسلحين بين المدنيين، ما يشكل تهديدا للأمن.

وشهدت خان يونس معارك عنيفة قبل انسحاب القوات الإسرائيلية، تاركة وراءها مشهدًا من المباني المدمرة والشوارع المليئة بالجثث والركام والقليل من علامات الحياة.