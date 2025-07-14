كردستان العراق يعلق على هجوم مسيرتين استهدفتا حقلا نفطيا

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة "مفخخة" الاثنين قرب مطار أربيل الدولي، فيما استهدفت مسيّرتان في وقت لاحق حقلا نفطيا.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب التابع لكردستان العراق "صباح اليوم الاثنين 14 تموز/يوليو 2025، في الساعة 02,20 (23,20 ت غ ليل الأحد)، تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي"، مؤكدا عدم وقوع "أي خسائر بشرية أو مادية".

وفي وقت لاحق الاثنين، سقطت مسيّرتان مفخختان في حقل نفطي في محافظة أربيل، وفق السلطات.

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وقال جهاز مكافحة الإرهاب "مساء اليوم الاثنين 14 تموز/يوليو 2025، وفي تمام الساعتين 20,20 (17,20 ت غ) و20,25 (17,25 ت غ)، سقطت طائرتان مسيرتان مفخختان في حقل نفط خورمله بمحافظة أربيل"، مؤكدا عدم وقوع "أي خسائر بشرية".

من جهتها، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان إن المسيّرتين "مجهولتَي المصدر" وتسببتا بأضرار مادية فقط، مؤكدة أن "التنسيق جارٍ مع القوات الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان للتحقق من ملابسات هذا الاعتداء".

ولم تتبنّ أي جهة إطلاق المسيّرات.