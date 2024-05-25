أولمرت: على إسرائيل وقف "حربها المتعثرة" في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، السبت، إنه يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة.

وأضاف أولمرت في تصريحات أدلى بها لهيئة البث الإسرائيلية، إن القتال في غزة يخدم نتنياهو وبعض المتطرفين في حكومته وعلى غانتس وآيزنكوت الاستقالة فورا من الحكومة.

وختم أولمرت حديثه بالقول "إذا أردنا إعادة أسرانا في غزة سالمين علينا أن نوقف الحرب فورا".

وتتزامن تصريحات أولمرت، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث شن غارات عنيفة في رفح ونفذ للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أحزمة نارية في المدينة.

كما شن الجيش الإسرائيلي، قصفا مدفعيا وجويا عنيفا في مناطق شمالي القطاع، لا سيما بيت حانون ولاهيا ومخيم جباليا وتل الزعتر، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء.