6 قتلى في "أبيي" المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص بينهم مسؤول محلي كبير قتلوا في كمين نصبه مسلحون في منطقة أبيي التي يتنازع عليها السودان وجنوب السودان.

وتشهد المنطقة الغنية بالنفط موجات متكررة من أعمال العنف، حيث يخوض فصيلان متنازعان من قبائل الدينكا - وهما "دينكا تويج" من ولاية واراب بجنوب السودان، و"دينكا نقوك" من أبيي - نزاعًا حول موقع الحدود الإدارية.

وقال مسؤولون حكوميون إن نون دينق، نائب الرئيس الإداري لمنطقة أبيي وفريقه، تعرضوا لهجوم على الطريق من أبيي إلى بلدة أنيت، بينما كانوا عائدين من زيارة رسمية إلى منطقة رومامر، حيث كانوا يحتفلون بالعام الجديد.

وقالت تيريزا تشول، النائبة في جنوب السودان، لرويترز "قتل سائقه واثنان من حراسه الشخصيين واثنان من أفراد الأمن الوطني".

وألقى بولس كوتش، وزير الإعلام بمنطقة أبيي الإدارية، باللوم، في الهجوم الذي وقع مساء أمس الأحد، على شباب مسلحين من مقاطعة تويج بولاية واراب، وقال إنه لم يتم استعادة الجثث حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال وليام وول، نظيره في ولاية واراب، إنه لا يزال من السابق لأوانه "توجيه أصابع الاتهام".