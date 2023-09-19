مسؤولة أممية: ما رأيته في درنة مأساة "تتحدى الإدراك"

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، الثلاثاء، إن ما رأته بعد زيارة ميدانية لمدينة درنة الليبية المنكوبة جراء الفيضانات "يتحدى القدرة على الإدراك".

أتى ذلك في تصريحات عبر دائرة تليفزيونية من طرابلس إلى الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قدمت خلالها شرحا عن زيارتها لمدينة درنة يومي السبت والأحد الماضيين، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

وعبر حسابها في منصة إكس، نقلت غانيون صرخات أبناء مدينة درنة، مشيرة إلى تطلعهم إلى إغاثة أقاربهم ومدينتهم.