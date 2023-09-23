فرق طبية متخصصة تقدم الرعاية النفسية للناجين من زلزال الحوز
تسابق خلية الأزمات والطوارئ التابعة لرابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية في المغرب الزمن، بغية تقديم رعاية نفسية للمتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق عدة في المملكة، حيث تتابع الخلية حالة الناجين من الزلزال، وتقدم الرعاية اللازمة لهم.
وتقدم الخلية، المساعدة النفسية للمتضررين الذين يعانون من أعراض التوتر ما بعد الصدمة، وأصيبوا بحالة اضطراب مستمرة سببت لهم الكوابيس والأرق، وصعوبة في التركيز وفقدان الشهية، وغيرها من الأعراض النفسية.
وقال رئيس رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية هشام العفو، إن "الرابطة ومنذ اليوم الأول الذي تلى واقعة الزلزال، سارعت عبر خلية الإنصات والدعم النفسي، إلى تعميم أرقام هواتف أكثر من 190 أخصائيا نفسيا متطوعا بعدة لغات؛ منها العربية والعامية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، بهدف استقبال اتصالات المتضررين ومواكبة حالاتهم.
وأوضح "العفو" في حوار مع "إرم نيوز" بأن الخلية تحركت بسرعة ووزعت الأخصائيين النفسيين ميدانيا، في جميع القرى المتضررة.
وصادف حضور مراسل "إرم نيوز" مع إرسال ثلاثة فرق ميدانية إلى مناطق "ايت اومديز، وايت اوسوان"، مدعومة بهيئات طبية متخصصة من أجل تقديم الدعم والمواكبة النفسية للناجين والمتضررين من الزلزال.
واستطاعت فرق رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، تغطية أكثر من 35 قرية متضررة، وتقديم نحو 8000 استشارة صحية وتدخل علاجي، فيما لا تزال خلية الأزمات والطوارئ مستمرة في تدخلاتها الميدانية.
وحول الفئة المستهدفة، قال "العفو" إن "الفرق تستهدف جميع الناجين من الزلزال على اختلاف أعمارهم، لكن تظل منهجية العمل تختلف من فئة عمرية إلى أخرى"، مؤكدا أن الخلية "تسهر على معالجة هذه الأعراض الناجمة عن اضطرابات نفسية تختلف حدتها حسب الهشاشة النفسية للأشخاص وتاريخهم الجيني والطبي".
وأوضح أن "الأخصائيين النفسانيين مستعدون للقيام بجراحات نفسية مستعجلة من أجل إنقاذ المتضررين من فاجعة الزلزال رغم كل الظروف وصعوبة التضاريس.