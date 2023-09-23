فرق طبية متخصصة تقدم الرعاية النفسية للناجين من زلزال الحوز

تسابق خلية الأزمات والطوارئ التابعة لرابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية في المغرب الزمن، بغية تقديم رعاية نفسية للمتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق عدة في المملكة، حيث تتابع الخلية حالة الناجين من الزلزال، وتقدم الرعاية اللازمة لهم.

وتقدم الخلية، المساعدة النفسية للمتضررين الذين يعانون من أعراض التوتر ما بعد الصدمة، وأصيبوا بحالة اضطراب مستمرة سببت لهم الكوابيس والأرق، وصعوبة في التركيز وفقدان الشهية، وغيرها من الأعراض النفسية.

وقال رئيس رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية هشام العفو، إن "الرابطة ومنذ اليوم الأول الذي تلى واقعة الزلزال، سارعت عبر خلية الإنصات والدعم النفسي، إلى تعميم أرقام هواتف أكثر من 190 أخصائيا نفسيا متطوعا بعدة لغات؛ منها العربية والعامية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، بهدف استقبال اتصالات المتضررين ومواكبة حالاتهم.

وأوضح "العفو" في حوار مع "إرم نيوز" بأن الخلية تحركت بسرعة ووزعت الأخصائيين النفسيين ميدانيا، في جميع القرى المتضررة.