ترحيب أوروبي بدعوة باتيلي لاجتماع خماسي بين الفرقاء الليبيين

وجاء في البيان: "نشجع بشدة الأطراف المعنية في ليبيا على الاستجابة للدعوة الشعبية، لوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وتجديد شرعية المؤسسات من خلال قبول دعوة الممثل الخاص، والمشاركة بشكل بناء وبروح من التوافق، للوصول إلى اتفاق سياسي يمهد الطريق للانتخابات الوطنية".

وكان باتيلي قد دعا يوم الخميس إلى طاولة خماسية يحضرها ممثلون عن المجلس الرئاسي الليبي، مجلس النواب، مجلس الدولة، الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوحدة المؤقتة في أول تحرك للمبعوث السنغالي لكسر الجمود السياسي.

لكن مساعي باتيلي ستواجه صعوبات حيث رفض البرلمان هذه الدعوة منتقدا تجاهل حكومة الاستقرار الوطني التي شكلها البرلمان في وقت سابق.