"ذا إنترسبت": "العدل الدولية وجهت ضربة قوية لإسرائيل

وصف تقرير نشره موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، ما صدر عن محكمة العدل الدولية الجمعة بأنه "قرار تاريخي"، معتبراً أن محكمة العدل الدولية في لاهاي وجهت ضربة قوية لإسرائيل.

وبحسب التقرير، يعترف الحُكم، الذي يعد انتصارًا تاريخيًّا للفلسطينيين، بالأساس القوي الذي تتمتع به جنوب أفريقيا لرفع القضية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يراقب إن كانت إسرائيل ستلتزم بقرار "العدل الدولية".

وكانت رئيس المحكمة جوان دونوغو قد شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، بسبب الوضع الإنساني المتردي في غزة، على الرغم من أن من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية الكاملة سنوات.

وأوضح الموقع، أن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر صريح بوقف فوري لإطلاق النار، أو رفع حالة الحصار الإسرائيلي، إلا أن القرار أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها، لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن كلًّا من إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية استغلّت هذا الجانب من الحكم، معتبرتين أنه لا ينص على وقف إطلاق النار، ويبرر الأعمال العسكرية الإسرائيلية.